القرى السياحية: إنشاء محطتين لتحلية مياه البحر بالعلمين الجديدة

قال المهندس حاتم محمود، رئيس جهاز القرى السياحية، إن أعمال التطوير الجارية بمركز مارينا العلمين تشمل أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والأرصفة، وأعمال تكريك وتطهير البحيرات.



وأوضح رئيس جهاز القرى السياحية أنه تم إنشاء محطتين لتحلية مياه البحر بطاقة 5 آلاف م٣يوم، بجانب تطوير منظومة المياه والصرف الصحى بما تشمله من خزانات أرضية وعلوية وروافع ومحطات معالجة، بالإضافة إلى إنشاء خط مياه قطر ٥٠٠ مم لنقل المياه من محطة تحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة إلى مركز مارينا.



وأضاف أنه يجري أعمال تطوير واجهات المحال التجارية، واستخدام ألوان ومواد تشطيب متناسقة بجميع المحال بشكل معماري وحضاري متميز، مشددًا على ضرورة بذل أقصى جهد لنجاح موسم الصيف، وتقديم الخدمات المتميزة لرواد المركز السياحى العريق.