ارتفاع عدد ضحايا حادث تسرب غاز من سفينة شحن بالصين إلى 10 قتلى

ارتفع عدد ضحايا حادث تسرب غاز ثاني أكسيد الكربون من سفينة شحن في ميناء "لونغيان" بمدينة "ويهاي" في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين إلى 10 أشخاص.



وذكرت سلطات المقاطعة - في بيان اليوم الأحد - أن 19 شخصا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفى؛ جراء إصابتهم في الحادث الذي وقع بعد ظهر أمس السبت، بالتوقيت المحلي، حينما كان يتم إصلاح السفينة المملوكة لشركة (فوجيان) الصينية للملاحة، موضحة أن حالة المصابين مستقرة.



وأضافت السلطات في البيان الذي نشرته اليوم، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن ثاني أكسيد الكربون تسرب من نظام الحريق بسبب التشغيل غير السليم من أفراد الطاقم، فيما احتجزت الشرطة المسئولين عن الحادث.