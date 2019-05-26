الاحتلال يعتقل 3 شبان من القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، واليوم الأحد، ثلاثة شبان من مدينة القدس، وحولتهم الى مراكز تابعة لها في المدينة للتحقيق معهم.



وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين معتز ولؤي الرجبي من حي بطن الهوى "الحارة الوسطى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى"، بحجة الاعتداء على مستوطن في الحي.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية الشاب عمر باسم الزغير أثناء مروره بشارع الواد في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.



وكانت قوات الاحتلال قد اعتدت بصورة وحشية على مجموعة من الشبان المقدسيين في شارع الواد بالقدس القديمة، واعتقلت اثنين، وحولتهما الى مركز التوقيف "القشلة" في باب الخليل بالقدس القديمة للتحقيق معهما رغم إصابتهما بجروح.