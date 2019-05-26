"حادث الواحات البحرية" و"اقتحام الحدود الشرقية" أبرز محاكمات اليوم

تشهد محاكم القاهرة والجيزة العديد من المحاكمات الهامة التي تهم الرأي العام وأبرزها محاكمة المتهمين بحادث الواحات البحرية، ومحاكمة المعزول وأعوانه باقتحام الحدود الشرقية.



محاكمة اللبان بالكسب غير المشروع



تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، محاكمة جمال الدين اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة السابق، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره 173 مليونا و720 ألفا و30 جنيها.



وتعقد الجلسة برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي.



وكانت النيابة أحالت المتهم لأنه خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع فقد حقق لنفسه كسب بزيادة طارئة في ثروته بعد توليه الوظيفة العامة لا تتناسب مع موارده طبقا لما تضمنه تقرير لجنة الخبراء وقد عجز المتهم عن إثبات مصدره.



وتوصلت التحقيقات إلى أن تلك المبالغ عبارة عن 15 مليونا و422 ألفا و826 جنيها وهي مصروفات غير معلومة المصدر عبارة عن أثمان العقارات والسيارات المملوكة له وقيمة الشهادات البنكية باسم ابنته بجانب مبلغ قدره 7 ملايين و647 ألفا و174 جنيها وهي قيمة الربح المحقق عن استغلاله المبلغ الأول.



وأوضحت التحقيقات أن المبالغ المالية المضبوطة بمسكنه وهي عبارة عن 24 مليونا و896 ألف و315 جنيها و4 ملايين و64 ألفا و782 دولارا و2 مليون يورو و7 آلاف و800 يورو ومليون ريال و237 ألفا و758 ريال سعودي..وتبين أن المشغولات الذهبية التي وزنت كيلو و1022 جرام من أعيرة 18 و21 و24 بقيمة 650 ألفا وو30 جنيه وتم ضبطها بمسكنه.



وأكدت التحقيقات اعتياد المتهم استغلاله سلطاته واختصاصاته الوظيفية في الحصول على أموال غير مشروعة من بعض المتعاملين مع عمله نظير الإخلال بأعمال وظيفته ومخالفته القوانين بإسناد أعمال توريد بغير حق إلى شركاتهم الخاصة بثمن يزيد على أثمان المثل وصرف مستحقاتهم المالية دون تنفيذ جانب من هذه الأعمال مما أدى إلى تحقيق زيادة في ثروته التي تعمد تقديم بيانات غير صحيحة بإقرارات الذمة المالية عنها وإغفاله إثبات ممتلكاته وعناصر ذمته المالية بالإقرارات على خلاف الحقيقة وامتناعه عن تقديم إقرار الذمة المالية عام 2015 إخفاء لثروته الحرام.





محاكمة مرسي وآخرين في "اقتحام الحدود الشرقية"



تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، محاكمة مرسي وآخرين في اقتحام الحدود الشرقية والسجون.



وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.



وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.





محاكمة لاعب أسوان السابق و43 آخرين في "تنظيم ولاية سيناء"



تنظر محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة حمادة السيد لاعب كرة القدم بفريق أسوان سابقا و43 متهما آخرين في قضية تنظيم ولاية سيناء.



وتعقد الجلسة برئاسة المستشار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد ومحمد الجمل.



وكانت النيابة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم فى غضون الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير 2018 بمحافظة القاهرة والجيزة والدقهلية والقليوبية وكفر الشيخ والفيوم وشمال سيناء وفى خارج مصر تولى المتهمون من الأول حتى السابع، قيادة فى جماعة إرهابية داخل البلاد بان أسسوا 7 خلايا عنقودية، تولوا قيادتها بالجماعة المسماة " ولاية سيناء" التى تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها، واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والهامة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق الأغراض التى تدعو إليها.





محاكمة 43 متهمًا في "حادث الواحات"



تنظر محكمة جنايات غرب العسكرية، محاكمة 43 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"حادث الواحات".



وكانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأن المتهمين فى غضون 20 أكتوبر 2017 بمنطقة صحراوية فى الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل بـ35 كيلومترا.



وباشرت النيابة التحقيقات تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وباشر فريق من محققي النيابة التحقيقات برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا.



وكشفت التحقيقات ان المتهم الرئيسى فى حادث الواحات الإرهابية القيادى عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى "ليبى الجنسية " تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابى المصرى المتوفى عماد الدين أحمد وشارك فى العملية الإرهابية التى استهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، وتبين من التحقيق أن المتهم المسمارى تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الاراضى الليبية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابى تمهيدا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العيادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.



وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى الإرهابي الليبي اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذا لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.





محاكمة مديرة التنظيم بحي شمال الجيزة بتهمة تقاضي رشوة



تنظر محكمة جنايات الجيزة، أولى جلسات محاكمة مديرة إدارة التنظيم بحي شمال الجيزة، بتهمة طلب وتقاضي رشوة من تاجر مقابل تعديل الرسومات الهندسة لمحله بمنطقة إمبابة.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار على الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي، وخالد فخري الشلقامي.



يذكر أن المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد أمر بإحالة مدير إدارة التنظيم بحي شمال الجيزة المتهمة ع. ح إلى المحاكمة لقيامها خلال شهر نوفمبر 2018 وحتى 3 ديسمبر من ذات العام بطلب رشوة مقابل الموافقة على طلب إصدار رخصة التعديل المعماري للمحل التجاري المملوك لأحد المواطنين.



اعترفت المتهمة في التحقيقات التي باشرها أسامة سيف رئيس نيابة أمن الدولة العليا، باختصاصها بدائرة حي إمبابة وإنها مكلفة باستخراج تراخيص الهدم والبناء والتعلية وتحرير محاضر مخالفات البناء، وفحص شكاوى المواطنين واعتماد إجراء تعديلات على الرسومات الهندسية لأصحاب العقارات وإصدار تراخيص التعديلات المعمارية لتلك العقارات بعد مراجعة المستندات وإجراء المعاينات اللازمة.



وقالت المتهمة في التحقيقات، إن مالك محل قد توجه إليها وطلب إجراء تعديلات على الرسومات الهندسية الخاصة بمحله التجاري وتردده على الحي، فقامت بالاتفاق معه على دفع مبلغ 15 ألف جنيه رشوة وأثناء تلقيها مبلغ الرشوة تمكن ضابط الرقابة الإدارية من ضبطها وبحوزتها مبلغ الرشوة.

وأوضح صاحب المحل التجاري عمر حسني، والذي تقدم بالبلاغ لهيئة الرقابة الإدارية، أنه توجه لحي شمال الجيزة لاستصدار رخصة تعديل معماري لمحله التجاري، والتقى المتهمة وطلب منها سرعة البت في طلبه فقايضته بمبلغ 15 ألف جنيه مقابل سرعة موافقتها على رخصة التعديل فتوجه بعدها لهيئة الرقابة الإدارية، وقام بإبلاغه بالواقعة ليتم استصدار إذن من النيابة بتسجيل المكالمات واللقاءات بينهما حتى حضرت المتهمة لمحله التجاري وطلبت منه مبلغ الرشوة، فقام ضابط الرقابة بتوفير المبلغ المطلوب من جهاز الرقابة الإدارية وتم تسجيل اللقاءات بينهما أثناء استلامها الرشوة.





الحكم على موظف إدارة العمرانية التعليمة بـ"الكسب غير المشروع"



تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، حكمها على "إ. غ"، رئيس قسم بحسابات إدارة العمرانية التعليمية، بتهمة الكسب غير المشروع.



يصدر الحكم برئاسة المستشار إسماعيل عوض إسماعيل قطب، وعضوية المستشارين أحمد عبدالعزيز إبراهيم،ونادر محمد حسن، ومدحت سالم رمضان، وأمانة سر سيد نجاح، وأحمد رضا.



يذكر أن محكمة جنايات الجيزة، قد عاقبت المتهمة بالسجن ١٥ عامًا، ورد مبلغ وقدره ٧١٢ ألفًا و٢٢٧ جنيهًا، لقيامها باختلاس مبلغ مليون و٤٤٤ الفا و٨٠٦ جنيهات من أموال الإدارة التعليمية.



وثبت من التحقيقات قيامها بسداد مبلغ ١٨٠ ألف جنيه لنقابةً المهن التعليمية و١٥ ألف جنيه لصندوق المهن التعليمية.





محاكمة هشام عبد الباسط بـ"الكسب غير مشروع"



تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره،، محاكمة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية الأسبق، فى اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره بقيمة 58 مليون جنيه من خلال استغلال النفوذ.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين اشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد



كشفت التحقيقات التى أجراها المستشار الدكتور محمد أيوب رئيس هيئة الفحص والتحقيق، بجهاز الكسب غير المشروع أن المتهم حصل لنفسه على كسب 58 مليونًا و795 ألفًا و942 جنيهًا، من خلال استيلائه لنفسه بغير حق على 27 مليونًا و485 ألف جنيه من أموال المحافظة، بأن اتفق مع المتهمين الآخرين على طرح 4 عمليات تطوير ورفع كفاءة عدد من مبانى المحافظة، وأمر بإسناد تنفيذها إلى شركة أحد المتهمين بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.



وأظهرت التحقيقات أن المحافظ السابق حدد قيمة الأعمال بمبلغ 92 مليون جنيه، فى حين لا تتعدى قيمتها الفعلية 12 مليون جنيه، بجانب تورطه فى غسل الأموال باستثمارها فى شراء العديد من الأصول العقارية والسيارات باسمه وأفراد أسرته.





محاكمة المتهمين بقضية "هدايا الأهرام"



تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة عابدين، محاكمة 4 من رؤساء مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام"، السابقين في اتهامهم بارتكاب وقائع تمثل أضرارا بأموال المؤسسة بقيمة 268 مليونا و121 ألف جنيه، فى القضية المعروفة بـ"هدايا الأهرام".



وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسنى الضبع، وعضوية المستشارين هشام عبد المجيد ووليد الديب، وسكرتارية عاصم عبد الفتاح.



وكان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أحال الشهر الماضي، إبراهيم نافع، ومرسي عطالله، وصلاح الغمري، والدكتور عبد المنعم سعيد - وجميعهم شغلوا منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية القومية خلال فترات متلاحقة - إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية.