مدرب بلنسية: الفوز على برشلونة في النهائي يضيف لقيمة لقب الكأس

أكد مارسيلينو المدير الفني لفريق بلنسية الإسباني لكرة القدم، أن الفوز على برشلونة في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا يمثل "قيمة مضافة" للقب.



وتوج بلنسية بلقب كأس ملك إسبانيا مساء أمس السبت بالتغلب على برشلونة 2 1 في المباراة النهائية للبطولة.



وأشار مارسيلينو إلى أن برشلونة هو "ملك الكؤوس" حيث يتصدر قائمة أكثر الفرق فوزا بلقب الكأس وهو ما يضيف لقيمة اللقب بالنسبة لبلنسية الذي حرم برشلونة من حلم التتويج باللقب للمرة الخامسة على التوالي.



وأكد مارسيلينو أن الفوز بلقب الكأس في العام الذي يحتفل فيه بلنسية بمرور 100 عام على تأسيسه يمثل تكريما خاصا.



وقال مارسيلينو: "الفوز بكأس ملك إسبانيا والتغلب على برشلونة يمثل قيمة مضافة. برشلونة فاز بلقب البطولة في المواسم الأربعة الماضية على التوالي. أشكر اللاعبين وأشعر بسعادة بالغة لا توصف. أتذكر الكثير من الناس وراء هذا الإنجاز وخاصة اللاعبين الذين منحونا الفوز والسعادة".



واعترف مارسيلينو بأنه كان يحلم بإحراز هذا اللقب، وأوضح انه لم يحلم "بطريقة" إحراز اللقب.



وقال مارسيلينو: "تحلم بالفوز ولكن لا تحلم بطريقة تحقيقه. منذ تأهلنا للنهائي، قلت إن بإمكاننا الفوز باللقب. نافسنا برشلونة جيدا في مباراتينا بالدوري الإسباني. احتلالنا المركز الرابع في الدوري يمنحنا

دفعة قوية".



كما اعترف مارسيلينو بأن فريقه عانى بعدما سجل ليونيل ميسي هدفا لبرشلونة في الدقيقة 73. وقال: "لا يمكن أن تفوز بلقب الكأس دون معاناة".



وأشار إلى أن لاعبيه أظهروا على مدار المباراة مدى قدرتهم على اجتياز مثل هذه الصعوبات، حيث تفوق برشلونة في بعض فترات المباراة.