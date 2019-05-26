ناسا تطلق موقعا لتسجيل أسماء من يريدون الذهاب للمريخ 2020

في خطوة هي الأولى من نوعها، أعلنت وكالة "ناسا" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنها سترسل رحلة الى المريخ عام سنة 2020.



وقالت خلال إعلانها أنه على من يود من سكان الكرة الأرضية تخليد اسمه على سطح الكوكب الأحمر الذي قد يشهد حياة على سطحه، ارسال اسمه والبريد الإلكتروني واسم الدولة القاطن بها إلى موقع للتسجيل، حيث ستقوم ناسا بوضع الأسماء على رقاقات إلكترونية على أن يتركوها فوق سطح المريخ لتكون بصمتك البشرية الأولى في الكوكب الأحمر، وفقا لجريدة ديلي ميل نقلا عن حساب وكالة ناسا علي تويتر.



لمن يريد ترك اسمه على كوكب المريخ عام 2020، يمكنه التسجيل على الرابط التالي:



