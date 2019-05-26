حفتر: هناك من يعمل لصالح تقسيم ليبيا ومنهم المبعوث الأممي

قال المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، "هناك من يعمل لصالح تقسيم ليبيا ومنهم مبعوث الأمم المتحدة الخاص غسان سلامة".



ونقلت قناة سكاي نيوز بالعربية اليوم الأحد عن حفتر قوله: "تقسيم ليبيا، ربما هذا ما يريده خصومنا. ربما هذا ما يبتغيه غسان سلامة أيضا. لكن طالما أنا على قيد الحياة فلن يحدث هذا أبدا".



وأضاف " لكن مرة أخرى هذا التقسيم مستحيل لأن الليبيين سيظلون موحدين وستظل ليبيا شعبا واحدا. الباقي مجرد وهم"، واستطرد قائد الجيش الوطني الليبي قائلا " غسان سلامة يواصل الإدلاء بتصريحات غير مسئولة. لم يكن هكذا من قبل، لقد تغير، إنه تحول من وسيط نزيه وغير متحيز إلى وسيط منحاز".



وأشارت القناة إلى أن مبعوث الأمم المتحدة كان قد حذر في 21 مايو الجاري، من أن معركة طرابلس التي يخوضها الجيش الوطني الليبي من أجل تحرير العاصمة الليبية من الميليشيات المتطرفة، تشكل "مجرد بداية حرب طويلة ودامية"، داعيا إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف تدفق الأسلحة الذي يؤجج القتال بالبلاد.



وشن الجيش الوطني الليبي في الرابع من أبريل الماضي هجوما واسع النطاق، لتحرير طرابلس القابعة تحت قبضة ميليشيات متطرفة، مدعومة من تركيا وقطر.