وفاة رئيس الوزراء التايلاندي السابق عن عمر يناهز الـ 98 عاما

توفي رئيس الوزراء التايلاندي السابق والمستشار الملكي المؤثر بريم تينسولانوندا عن عمر يناهز 98 عامًا.



وقال مسؤول في القصر الملكي لرويترز، إن رئيس الوزراء التايلاندي السابق والمستشار الملكي المؤثر الجنرال بريم تينسولانوندا، توفي صباح اليوم الأحد عن عمر يناهز 98 عاما في مستشفى في بانكوك، فيما لم يعلن سبب وفاته بعد.



ولعب بريم تينسولانوندا دورًا مهمًا في تنظيم التتويج المفصل للملك ماها فاجيرونجكورن في وقت سابق من هذا الشهر، كما خدم لفترة وجيزة كحاكم للبلاد بعد وقت قصير من وفاة الملك بوميبول أدولياديج في عام 2016.



كان بريم رئيس وزراء تايلاند السادس عشر، حيث خدم ثلاث فترات من 1980 إلى 1988، وكان أيضًا قائد الجيش السابق.