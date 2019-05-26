استقالة رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة بعد أسابيع من الاضطرابات

أعلن رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة، بيتر اونيل، استقالته اليوم الأحد، بعد سبع سنوات من توليه المنصب، عقب أسابيع من الانشقاقات رفيعة المستوى من الحزب الحاكم.



وقاوم أونيل دعوات الاستقالة لأسابيع، لكنه قال إن الحركات الأخيرة في البرلمان أظهرت "الحاجة إلى التغيير"، حيث سلمت زمام السلطة لرئيس الوزراء السابق السير يوليوس تشان.



قال معارضو أونيل يوم الجمعة، إنهم حشدوا ما يكفي من الدعم في البرلمان للإطاحة به، بسبب مجموعة من القرارات، بما في ذلك صفقة الغاز مع توتال الفرنسية.



يعد عدم الاستقرار السياسي أحد العناصر الأساسية في الدولة الواقعة جنوب المحيط الهادئ الغنية بالموارد والتي تعاني من الفقر، وأونيل الذي كان زعيمًا منذ عام 2011، قد تجاهل محاولات سابقة للإطاحة به.