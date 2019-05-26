KAI تفوز بصفقة لتطوير طائرات تدريب أسرع من الصوت

قالت الشركة الكورية لصناعات الفضاء (KAI)، الشركة المصنعة الوحيدة للطائرات في البلاد، اليوم الأحد، إنها قد أبرمت صفقة بقيمة 60 مليار وون (51 مليون دولار) مع سلاح الجو التايلاندي لتطوير طائرات T -50TH الأسرع من الصوت التي قدمتها.



كانت شركة KAI قد وقعت صفقة بقيمة 110 ملايين دولار لتصدير أربع طائرات T-50TH في عام 2015 إلى سلاح الجو التايلندي، وعقد آخر بقيمة 260 مليون دولار في عام 2017 لشراء ثماني طائرات تدريب أخرى.



ومن المقرر تكملة مشروع التطوير حتى أكتوبر عام 2021، بحسب ما قالت الشركة.



وقالت KAI إن طائرات التدريب الأربع T-50TH تم تشغيلها منذ شهر مارس من العام الماضي، وسيتم تسليم طائرات التدريب الثماني T-50TH حتى عام 2020.