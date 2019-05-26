كوريا الجنوبية تحتفل بفوز فيلمها "الطفيلي" في مهرجان كان

وجه رئيس الوزراء لي ناك يون اليوم الأحد رسالة تهنئة بمناسبة فوز الفلم الكوري الجنوبي "الطفيلي" بأفضل جائزة في مهرجان كان.



وفاز فيلم "الطفيلي" بأعلى جائزة في مهرجان كان السينمائي الثاني والسبعين يوم السبت (بالتوقيت الفرنسي)، كأول فيلم كوري جنوبي يحصل على الجائزة الرئيسية في الحدث السينمائي البارز.



وقال "لي" على حسابه على تويتر "حصل فلم الطفيلي للمخرج بونج جون هو"على جائزة السعفة الذهبية Palme d'Or في مهرجان كان السينمائي. كأفضل تكريم للأفلام الكورية.



وقال رئيس الوزراء: "تهانينا. وأتوجه بالشكر للسينمائيين على قدراتهم وجهودهم".



تم اختيار الكوميديا التراجيدية، الفيلم الروائي السابع لبونغ، للحصول على الجائزة الأولى بقرار بالإجماع من هيئة المحكمين لتصوير الفيلم "الفريد" و"غير المتوقع" لعائلتين كوريتين جنوبيتين على طرفي الطيف الطبقي.