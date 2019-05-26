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الأحد 26/مايو/2019 - 08:03 ص

جونيو يقود مارينوس لفوز ساحق على إيواتا بالدوري الياباني

جونيو يقود مارينوس
وكالات
dostor.org/2643512

سجل المهاجم البرازيلي إدجار جونيو هدفين ليقود فريقه يوكوهاما إف مارينوس إلى فوز ساحق 4 صفر على جوبيلو إيواتا اليوم الأحد في المرحلة الثالثة عشر من الدوري الياباني لكرة القدم.

ورفع مارينوس رصيده إلى 24 نقطة ليقفز إلى المركز الثالث في جدول المسابقة مؤقتا بفارق الأهداف فقط خلف أويتا ترينيتا وتجمد رصيد جوبيلو إيواتا عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر بعدما مني بالهزيمة الخامسة له في آخر سبع مباريات خاضها بالمسابقة.

وأنهى مارينوس الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله البرازيلي ماركوس جونيور في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، أضاف مارينوس ثلاثة أهداف أحرزها تيروهيتو ناكاجاوا في الدقيقة 59 وإدجار جونيو في الدقيقتين 65 من ضربة جزاء و74.

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