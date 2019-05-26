إصابة مارتا تقلق البرازيل قبل كأس العالم للسيدات

تحوم شكوك حول مشاركة مارتا مهاجمة البرازيل في المباراة الافتتاحية لبلادها في كأس العالم للسيدات لكرة القدم أمام جاميكا الشهر المقبل بعد الإعلان عن تعرضها لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال المران يوم السبت.



وأصيبت مارتا، الفائزة بجائزة أفضل لاعبة في العالم ست مرات وهو رقم قياسي، خلال معسكر البرازيل في البرتغال ورغم أن الاتحاد البرازيلي لم يكشف عن مدى خطورة الإصابة فإن المدرب فاداو قال إنها قد تغيب عن المباراة الأولى في التاسع من يونيو.



وأضاف "قلقنا يتعلق فقط بالمباراة الأولى.. سننتظر في الأيام قليلة حتى يعطينا الجهاز الطبي المزيد من التفاصيل".



وإذا غابت مارتا، الذي تملك رقما قياسيا بتسجيل 15 هدفا في كأس العالم، فإن الأمور ستصبح أصعب على البرازيل خلال كأس العالم التي تقام بين السابع من يونيو والسابع من يوليو في فرنسا.



وستلعب البرازيل، التي بلغت نهائي كأس العالم في 2007، في المجموعة الثالثة إلى جانب أيضا أستراليا وإيطاليا.