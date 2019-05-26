روني ينقذ فريقه من الهزيمة ويعزز صدارة مجموعته في الدوري الأمريكي

سجل المهاجم الإنجليزي المخضرم واين روني هدفا من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة لينتزع تعادلا ثمينا 1 1 لفريقه دي سي يونايتد مع مضيفه نيو إنجلاند ريفوليوشن مساء السبت (صباح اليم الأحد بتوقيت جرينتش) في دوري كرة القدم الأمريكي للمحترفين.



وفي مباريات أخرى مساء السبت، فاز فانكوفر وايتكابس على دالاس 2 1 مينيسوتا يونايتد على هيوستن دينامو 1 صفر وكولورادو رابيدز على كولومبوس كرو 3 2 وبورتلاند تيمبرز على مضيفه فيلادلفيا يونيون 3 1 ونيويورك ريد بولز على مضيفه سينسيناتي 2 صفر وتعادل شيكاغو فاير مع نيويورك سيتي 1 1.



ومع تعادله الصعب، انفرد دي سي يونايتد بصدارة المجموعة الشرقية رافعا رصيده إلى 25 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام فيلادلفيا يونيون الذي سقط في فخ الهزيمة أمام ضيفه بورتلاند.



ورفع نيو إنجلاند ريفوليوشن رصيده إلى 13 نقطة في المركز الحادي عشر قبل الأخير بنفس المجموعة.



وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم تعرض مات تيرنر حارس مرمى نيو إنجلاند ريفوليوشن للطرد ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 56 للخشونة مع روني.



ولعب الحارس البديل براد نايتون بعد طرد زميله تيرنر، وتصدى لكرة خطيرة للغاية سددها روني من ضربة حرة.