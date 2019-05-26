إسرائيل تعيد توسيع منطقة الصيد في بحر غزة إلى 15 ميلا بحريا

وسعت إسرائيل اليوم الأحد، مرة أخرى منطقة الصيد في بحر غزة، بعد أن قلصتها ردا على العنف الذي اندلع الأسبوع الماضي.



وأعلن مكتب منسق الأنشطة الحكومية في المناطق الفلسطينية ليلة السبت إن منطقة الصيد ستزيد إلى 15 ميلًا بحريًا (حوالي 28 كيلومترًا) بعد أن كانت 10 أميال بحرية.



وقال مكتب منسق الأنشطة الحكومية في المناطق الفلسطينية في بيان "هذا الإجراء جزء من السياسة المدنية لمنع تدهور الظروف الإنسانية في قطاع غزة ويتسق مع سياسة التمييز بين الإرهابيين والسكان غير المتورطين".



يشار إلى أن مكتب منسق الأنشطة الحكومية في المناطق الفلسطينية قد قلص يوم الأربعاء الماضي منطقة الصيد في بحر غزة ردًا على البالونات المتفجرة التي أطلقت من غزة على إسرائيل، والتي أشعلت عشرات الحرائق في جنوب إسرائيل.