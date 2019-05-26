رابتورز يجتاز باكس ويبلغ نهائي دوري السلة الأمريكي لأول مرة

انتفض تورونتورابتورز مرة أخرى وفاز 100-94 على ميلووكي باكس في نهائي القسم الشرقي ليصعد لأول مرة إلى نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يوم السبت.



وتألق كواي ليونارد وأحرز 27 نقطة واستحوذ على 17 كرة مرتدة ومرر سبع كرات حاسمة ليفوز رابتورز 4-2 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.



وسيبدأ رابتورز سلسلة الدور النهائي في تورونتو مساء يوم الخميس أمام جولدن ستيت وريورز حامل اللقب.



وساهم باسكال سياكام أيضا في الانتصار بعدما أحرز 18 نقطة وأضاف زميله كايل لوري 17 نقطة كما سجل فريد فان فليت 14 نقطة.



وتصدر يانيس أنتيتوكومبو مسجلي النقاط في باكس برصيد 21 نقطة كما ا ستحوذ على 11 كرة مرتدة وأضاف زميله بروك لوبيز 18 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة.



ووصل تفوق باكس إلى 15 نقطة في الربع الثالث لكن رابتورز قلص الفارق إلى خمس نقاط مع بداية الربع الأخير قبل أن يتقدم ويحقق الانتصار الثمين.