فيدرر يعود إلى الظهور في اليوم الأول برولان جاروس

سيكون روجر فيدرر أبرز اللاعبين المشاركين في اليوم الافتتاحي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس اليوم الأحد إذ سيعود بعد غياب للمسابقة الشهيرة المقامة على الأراضي الرملية وسيواجه الإيطالي لورينتسو سونيجو في الدور الأول.



ويغيب اللاعب السويسري البالغ عمره 37 عاما، الذي أحرز لقبه الوحيد في رولان جاروس منذ عشر سنوات، عن هذه البطولة منذ 2015 وقال إنه يفتقدها.



وأضاف "أنا سعيد جدا بالعودة وربما أكبر من المعتاد لأنه عندما تغيب عن ثلاث نسخ للبطولة وعندما تفتقد شيئا في الحياة فإنك تكون سعيدا بالعودة".

وسيخوض الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى المباراة الثالثة على ملعب فيليب شاترييه بعد تجديده وسيكون المصنف الثالث خلف نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا ورفائيل نادال الفائز باللقب 11 مرة. ولن يلعب هذا الثنائي في اليوم الأول.



وقلل فيدرر من فرص إحراز اللقب رغم أن منافسه سونيجو المصنف 73 عالميا من غير المتوقع أن يتسبب في مشكلات للأستاذ السويسري.



وقال فيدرر "الملعب الرئيسي يبدو مختلفا تماما. هناك الكثير من التجديدات والاستثمارات حدثت. لكني أشعر أني لا أزال في رولان جاروس القديم حيث احتفظ الملعب بنكهته وكل شيء".



وسيكون فيدرر، صاحب الذوق الرفيع، متحمسا بكل تأكيد لمتابعة الملعب الجديد تماما الذي يحمل اسم سيمون ماتيو حيث يقع وسط مروج خضراء جميلة تحوي صوبات زراعية تعود للقرن التاسع عشر.



وستحاول جاربين موجوروزا، بطلة فرنسا المفتوحة سابقا، أن تستغل هذه الأجواء وتستعيد مستواها سريعا إذ ستلعب المصنفة 19 أمام الأمريكية تايلور تاونسند في أول مباراة على هذا الملعب الجديد.



وستأمل الألمانية أنجليك كيربر المصنفة الخامسة ألا تتأثر بإصابة في الكاحل عندما تلعب في ملعب شاترييه ضد أنستاسيا بوتابوفا كما ستلعب التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الثانية ضد الأمريكية ماديسون برينجل.