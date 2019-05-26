القاهرة : الأحد 26 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
05:24 م

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
01:01 ص

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"
عالم
الأحد 26/مايو/2019 - 07:56 ص

مراكز الاقتراع تفتح أبوابها بـ 6 دول في اليوم الأخير من الانتخابات الأوروبية

مراكز الاقتراع تفتح
وكالات
dostor.org/2643502

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في ست من الدول الـ 21 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تجري فيها انتخابات البرلمان الأوروبي الأحد، لاقتراع يتوقع أن تحقق فيه الأحزاب المشككة في جدوى الوحدة الأوروبية تقدما جديدا، حسب استطلاعات الرأي.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش في اليونان والمجر وبلغاريا ورومانيا وليتوانيا وقبرص لهذه الانتخابات التي تجري في 21 دولة أوروبية الأحد.

ودعي 427 مليون ناخب أوروبي إلى التصويت لانتخاب 751 نائبا في البرلمان الأوروبي لولاية مدتها خمس سنوات، يلعبون خلالها دورا حاسما في صياغة القوانين الأوروبية.

وجرى الاقتراع في الدول السبع الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدءا من 23 مايو.

وتتسم انتخابات هذه المؤسسة الأوروبية التي لم تكف عن تعزيز صلاحياتها بمشاركة ضعيفة عادة بلغت 42،6 بالمئة في 2014.

وترجح استطلاعات الرأي أن تحقق كل القوى المشككة في الوحدة الأوروبية والشعبوية والقومية على المستوى الأوروبي بشكل عام، تقدما كبيرا داخل البرلمان الأوروبي.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا

منذ أقل من شهر

أنس القصاص: من المبكر الحديث عن حرب أمريكية في الخليج (حوار)

منذ أقل من شهر

مقتل 6 أشخاص بينهم أطفال فى قصف لإرهابيين على حلب

منذ أقل من شهر

مظاهرة "عربية - يهودية" وسط تل أبيب ضد حصار غزة

منذ أقل من شهر

الجيش الوطنى الليبى يُسقط طائرة تابعة لحكومة الوفاق

منذ أقل من شهر

فتح معبري "بيت حانون" و"كرم أبو سالم"

الآن

كلمة السيسي إلى قارة إفريقيا ولقاؤه مع رئيس المجلس الانتقالي بالسودان على رأس اهتمامات الصحف

تقدم قوات الجيش الوطنى الليبى جنوبى طرابلس

مشيرة عيسى.. قصة عازفة بيانو مصرية وصلت إلى العالمية

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم

ads
ads
الأكثر قراءة

إيقاف بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة" عن العمل الإعلامى

تفاصيل خلاف بسمة وهبة مع "القاهرة والناس" بعد حلقة ياسمين الخطيب

"التنظيم والإدارة" يحدد ضوابط نقل موظفي الدولة بين التخصصات

طالبة جامعية تستعين بـ6 أشخاص لتصوير حبيبها عاريًا لإجباره على الزواج

ألبومات الصور

رئيس جامعة دمنهور يشارك في حفل الإفطارالجماعي للطلاب

محافظ البحيرة يمنح المتميزين في النظافة شهادات تقدير

سحر لطفي: تطوير حديقة 30 يونيو ورفع كفاءة متنزهات مصيف جمصة

محافظ كفر الشيخ يتابع سير أعمال الرصف بمراكز ومدن المحافظة

رياضة

مدرب بلنسية: الفوز على برشلونة في النهائي يضيف لقيمة لقب الكأس

الدوري الأميركي: تورونتو يقصي ميلووكي ويبلغ النهائي للمرة الأولى

جونيو يقود مارينوس لفوز ساحق على إيواتا بالدوري الياباني

نجم الساعة

أحمد عبدالعزيز: تواصلت مع ضباط قبل تقديم شخصية «اللواء جلال خطاب».. ولا أشاهد «كلبش 3»

الأكثر قراءة

إيقاف بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة" عن العمل الإعلامى

تفاصيل خلاف بسمة وهبة مع "القاهرة والناس" بعد حلقة ياسمين الخطيب

"التنظيم والإدارة" يحدد ضوابط نقل موظفي الدولة بين التخصصات

طالبة جامعية تستعين بـ6 أشخاص لتصوير حبيبها عاريًا لإجباره على الزواج

الرئيس نيوز

"الأعلى للإعلام" يحقق في مخالفات "شيخ الحارة" بتهمة "الإساءة للأفارقة"

فلسطين تقرر "إعادة النظر" في الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل

بالصور.. "مدبولي" يشارك في مراسم تنصيب رئيس جنوب أفريقيا

بالصور.. مباحث الجيزة تكشف لغز مقتل طبيب يمني في "فيصل"

احذر.. أمريكا تحلل 350 مليار "مشاركة" على فيسبوك وتويتر لمعرفة "أعدائها"

كشكول

اليوم .. محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بدء امتحان الفقه لطلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية

اليوم.. طلاب الأول الثانوي يؤدون امتحان الرياضيات

محافظ كفرالشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويكرم الطلاب الأوائل...غدا

لجان خاصة للتصحيح بالدبلومات الفنية في حالة تطابق كراسات الاجابات

الأمصار

بعد هجومها الحاد عليه.. قطر تشارك بمؤتمر السلام الاقتصادي

أحدهم يصلح للعيش.. اكتشاف 18 عشر كوكبًا خارج المجموعة الشمسية

تونس تحي الذكرى الـ61 للتخلص من بقايا الاستعمار الفرنسي

الفساد والفشل والإرهاب.. ثالوث أغرق تركيا على يد أردوغان

أوكرانيا تدرس نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

مركب "روح الآلهة".. "جوجل" يحتفى بسفينة خوفو

علماء يقتربون من تطوير لقاح ضد الإنفلونزا يستمر مدى الحياة

محمد سالم يكشف أهداف مبادرة "استثمر في وطنك الثاني مصر"

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

"التبغ والصحة الرئوية" شعار اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎