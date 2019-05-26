الحكومة السويسرية ترفض منح أجازة الأبوة القانونية

رفضت الحكومة السويسرية مبادرة عامة تدعو إلى منح الآباء في البلاد 4 أسابيع أجازة أبوة قانونية، كما رفضت السلطة التنفيذية في بيان هذا الأسبوع، أيضا مبادرة برلمانية منفصلة من شأنها أن تمنح آباء الأطفال حديثي الولادة أجازة لمدة أسبوعين.



وذكر موقع (لوكال) الإخباري الأوروبي، أنه في الوقت الحالي، لا يحصل الآباء على أجازة قانونية على الإطلاق في سويسرا عندما يولد أطفالهم على الرغم من أن الكثيرين يمكنهم قضاء "يوم عائلي"، فيما تحصل الأمهات على أجازة لمدة 14 أسبوعا بأجر 80%.



وتتزايد الضغوط في السنوات الأخيرة للحصول على أجازة قانونية للآباء في سويسرا، لكن الحكومة اختارت وضع أولويات السياسة الأسرية في أماكن أخرى، حيث قالت إنها ستوفر حزمة من خيارات رعاية الطفل ومراعاة آباء الأطفال المصابين بأمراض خطيرة من شأنها أن تكون أفضل من أجازة الأبوة.