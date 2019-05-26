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الأحد 26/مايو/2019 - 07:25 ص

روسيا تنجح فى تطوير غواصة تعمل بالتوجيه عن بعد

روسيا تنجح فى تطوير
روسيا تنجح فى تطوير غواصة تعمل بالتوجيه عن بعد
أ ش أ
dostor.org/2643473

لا تزال مؤسسات إنتاج السلاح فى روسيا تفاجىء العالم بالجدي.. فقد دشنت روسيا باكورة إنتاجها من الغواصات القتالية التى تعمل بالتوجيه عن بعد والقادرة على الاشتباك النيرانى فى أعماق البحار والمحيطات، وقالت مؤسسة روس تيك المتخصصة فى إنتاج منظومات الدفاع المتطورة إن الغواصة المسيرة الجديدة هى الأولى من نوعها فى العالم وأن فكرة إنتاجها مستلهمة من الطائرات التى تعمل بدون طيار.

ويقول المراقبون إن روسيا والصين فى تنافس مستمر لإنتاج جيل جديد من نظم القتال البحرى الغاطس لتلبية احتياجات الدفاع عن مصالحهما البحرية وكذلك دخلت الولايات المتحدة على خط المنافسة بالتعاون مع حلفائها الأوروبيين.

وبمقدور الغواصات الروسية الجديدة المسيرة الاشتباك مع عناصر الضفادع البشرية من خلال منظومة كاميرات للبث المباشر مرتبطة بقواعد الإدارة والتحكم البحرية التي تقوم بتشغيلها، كما تقدر الغواصات الروسية الجديدة على توفير الحماية للأهداف البحرية الطافية والشاطئية من الهجمات المعادية التي تقوم بها الغواصات أو الزوارق الطافية بل حتى عناصر الإبرار البحرى.

وبدأت روسيا منذ الشتاء الماضى تجربة الغواصات الجديدة فى معارك تحاكى المعارك الحقيقية، وذلك تمهيدا لإنتاجها على نطاق واسع، ولم تكشف روسيا حتى الآن عن التفاصيل الفنية والخواص التشغيلية للسلاح البحرى الجديد، لكن كل ما هو معلوم هو تسليحها بمدافع رشاشة من العيار 62.7 مم، بالإضافة إلى طوربيدات مقذوفية موجهة وجميعها من طرازات خاصة تلائم أعمال القتال الغاطس فى المياه العميقة.

وفى مارس من العام الماضى أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن بلاده تعكف على تطوير غواصات ذاتية التسيير تعمل بالطاقة النووية، وقد أطلقت روسيا على غواصتها الجديدة ذاتية التسيير اسم "بوسيدون"، وهى تحاكى غواصات "كانيون" التى طورتها مصانع دول الاتحاد الأوروبى بصورة مشتركة بالتعاون مع المصانع الأمريكية وهى غواصات قادرة على حمل المقذوفات النووية والتقليدية في آن واحد وقادرة على الاشتباك مع الأهداف الجوية والتحصينات الساحلية ومنشآت البنية التحتية البحرية والساحلية وتصدير نيران الإزعاج للوحدات المعادية، لكنها برغم ذلك ليست ذاتية التسيير وهى الميزة التى تتفوق بها الغواصات الروسية الجديدة "بوسيدون".

ومن المرتقب أن تثمر جهود التطوير الصينية عن إنتاج غواصات ذاتية التسيير قادرة على الاشتباك النيرانى مطلع العام 2020، وتعتمد بكين فى ذلك على تطبيقات الذكاء الاصطناعى، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة تشاينا مورنينج فى يوليو من العام الماضى، لكن برنامج إنتاج هذا النوع من الغواصات الصينية لا يزال محاطا بتكتم شديد.

كما طورت الولايات المتحدة غواصات تعمل بالتوجيه عن بعد لكنها ليست للأغراض القتالية وغير قادرة على الاشتباك النيرانى مع أهداف معادية، ولا تتعدى مهمة الغواصات الأمريكية المسيرة التي تم تطويرها حتى الآن الكشف عن الأهداف البحرية المعادية واكتشاف وتحديد مناطق حقول الألغام البحرية وكذلك تنفيذ مهام الاستطلاع البحرى تحت السطح وفوقه، بينما لا تزال الولايات المتحدة تعتمد بصورة أساسية على الغواصات من طراز "دولفين" لتوفير الدفاع النيرانى عن قواعدها البحرية واعتراض الغواصات المعادية تحت السطح وتحديد مواقع حقول الألغام العائمة والغاطسة.

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