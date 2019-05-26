"كرايسلر" تستدعى 471 سيارة فى الصين لعيوب التحكم بالتوجيه

أعلنت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق أن شركة "كرايسلر" ستستدعي 471 سيارة مستوردة من السوق الصينية لعيوب في التحكم بالتوجيه.



وذكرت المصلحة - في بيان اليوم الأحد- أن الاستدعاء سيشمل بعض طرازات "باسيفيكا" المصنعة بين أول نوفمبر 2017، و28 فبراير 2018، موضحة أن مسامير رأس ذراع التحكم الأمامية اليمنى السفلى يمكن أن تنفصل عن مفاصل التوجيه، ما يفقد السائق التحكم في التوجيه، ويزيد من خطر التصادم.



وأضافت المصلحة، أن الشركة ستقوم بفحص الأضرار في مفاصل التوجيه الأمامية اليمنى وأذرع التحكم السفلى، واستبدالها إذا اقتضت الحاجة، كما تعتزم الشركة المعنية استبدال مسامير تثبيت مفصل ذراع التحكم الأمامية اليمنى السفلى بمسامير أكبر للعملاء مجانًا.