حفل فرقة التذوق للموسيقى العربية بمركز الحرية للإبداع

ينظم مركز الحرية للإبداع٬ والتابع لصندوق التنمية الثقافية٬ في التاسعة والنصف من مساء الثلاثاء المقبل٬ حفل فني موسيقي والذي تحييه فرقة التذوق للموسيقى العربية بقيادة الفنان محمود أبو زيد.



ويتضمن برنامج الحفل مختارات من المؤلفات التى تتغنى بصفات وأخلاق الرسول الكريم ومواقفه النبيلة منها: "مولاى صلِّ وسلم، يا أكرم الخلق، إيه العمل يا أحمد، يا إمام الرسل، قمر، بادر لقد فاتتك الغنائم، تشوقت روحي"، وغيرها.



بالإضافة إلي أشهر أغانى الشهر الكريم٬ إلى جانب نخبة من أعمال الطرب العربى التى أبدعها عظماء الملحنين منها "رمضان جانا لمحمود الشريف، سبحة رمضان لعلى إسماعيل، برضاك يا خالقى لزكريا أحمد، تمر حنة – كامل الأوصاف لمحمد الموجى، ياللى سامعنى لكمال الطويل، هان الود – إنت عمرى محمد عبد الوهاب، الحب اللى كان لبليغ حمدى، ويا حبيبى لفريد الأطرش".