اليوم.. عرض "سوف تطاردك المدينة" بالجامعة الأمريكية

تشهد قاعة إيورات التابعة لمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية في التحرير٬ عرض للفيلم المصري الوثائقي "سوف تطاردك المدينة" للمخرج أحمد نبيل٬ وذلك في التاسعة من مساء اليوم الأحد.



ويرصد الفيلم عمليات هدم العمارات الأثرية، والقديمة التي تتميز بها محافظة الإسكندرية، ويقابل بطل الفيلم خلال رحلته شخصيات متعددة تسرد علاقتها بأماكن مختلفة على حافة التلاشي، ويشعر بعضهم بنوستالجيا تجاه تلك الأماكن، بينما يتعامل الآخرون مع التغيرات والأحداث بعقلية أكثر عملية.



يتتبع أسامة قصص المباني القديمة التي تتعرض إلى الهدم، والمعالم التاريخية التي يتم محوها مع مرور الوقت، ويقابل في رحلته تلك شخصيات مختلفة تروي له قصص الروابط بينها وبين بعض الأماكن التي توشك على الاختفاء من المدينة، وبعض تلك الشخصيات تشعر بالحنين إلى الماضي وتفسر ما يحدث على أنه علامة على انهيار المدينة، بينما يرى البعض الآخر الأمر بشكل "عملي".