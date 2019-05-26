الليلة.. "الفتنة الكبرى" على طاولة حزب المصريين الأحرار

تنظم أمانة التدريب والتثقيف بحزب المصريين الأحرار٬ ندوة لمناقشة كتاب "الفتنة الكبرى" للدكتور طه حسين٬ وذلك في الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد.



وتعقد الندوة ضمن نشاط نادي الكتاب بالأمانة، ويدير النقاش الدكتور عبدالسلام الشاذلي المفكر والناقد الأدبي، والباحث صبحي نايل.



فتنة مقتل عثمان، أو الفتنة الكبرى، وتُعرف كذلك بـ "الفتنة الأولى"، هي مجموعة من القلاقل والاضطرابات والنزاعات، أدت إلى مقتل الخليفة عثمان بن عفان في سنة 35 هـ، ثم تسببت في حدوث نزاعات وحروب طوال خلافة علي بن أبي طالب.



كانت للفتنة الكبرى أثر كبير في تحويل المسار في التاريخ الإسلامي، فتسببت بانشغال المسلمين لأول مرة عن الفتوحات بقتال بعضهم البعض، كما تسببت ببداية النزاع المذهبي بين المسلمين، فبرز الخوارج لأول مرة، كجماعة تطالب بالإصلاح وردع الحاكم الجائر والخروج عليه، كما برزت جماعة السبئية الغلاة، التي اتفقت على تقديم أهل البيت على جميع الناس، وغالت في حبهم، كما كانت من آثار الفتنة مقتل عدد مهول من الصحابة على رأسهم عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب.