اليوم.. محاكمة رئيس قسم بإدارة العمرانية التعليمية بتهمة الكسب غير المشروع

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأحد، حكمها على "إ. غ"، رئيس قسم بحسابات إدارة العمرانية التعليمية، بتهمة الكسب غير المشروع.



يصدر الحكم برئاسة المستشار إسماعيل عوض إسماعيل قطب، وعضوية المستشارين أحمد عبدالعزيز إبراهيم، ونادر محمد حسن، ومدحت سالم رمضان، وأمانة سر سيد نجاح، وأحمد رضا.



يذكر أن محكمة جنايات الجيزة، قد عاقبت المتهمة بالسجن ١٥ عامًا، مع رد مبلغ وقدره ٧١٢ ألفًا و٢٢٧ جنيهًا، لقيامها باختلاس مبلغ قدره مليون و٤٤٤ ألف و٨٠٦ جنيهات من أموال الإدارة التعليمية.



وثبت من التحقيقات قيامها بسداد مبلغ ١٨٠ ألف جنيه لنقابةً المهن التعليمية، و١٥ ألف جنيه لصندوق المهن التعليمية.