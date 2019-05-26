اليوم.. محاكمة جمال اللبان فى اتهامه بالكسب غير المشروع

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، محاكمة جمال الدين اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة السابق، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره 173مليون و720 ألف و30 جنيه.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي، وخالد فخري الشلقامي.



وكانت النيابة قد أحالت المتهم للمحاكمة، لأنه خلال الفترة من 8 نوفمر 1997 وحتى 30 ديسمبر2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، فقد حقق لنفسه كسب بزيادة طارئة في ثروته بعد توليه الوظيفة العامة لا تتناسب مع موارده طبقًا لما تضمنه تقرير لجنة الخبراء، وقد عجز المتهم عن إثبات مصدره.



وتوصلت التحقيقات، إلى أن تلك المبالغ عبارة عن 15 مليون و422 ألف و826 جنيهًا، وهي مصروفات غير معلومة المصدر، عبارة عن أثمان العقارات والسيارات المملوكة له، وقيمة الشهادات البنكية باسم ابنته، بجانب مبلغ قدره 7 ملايين و647 ألفًا و174 جنيهًا، وهي قيمة الربح المحقق عن استغلاله المبلغ الأول.



وأوضحت التحقيقات، أن المبالغ المالية المضبوطة بمسكنه، وهي عبارة عن 24 مليونًا و896 ألفًا و315 جنيهًا، و4 ملايين و64 ألفًا و782 دولارًا، و2 مليون و7 الآف و800 يورو، ومليون و237 ألفًا و758 ريال سعودي، وتبين أن المشغولات الذهبية التي وزنت كليو و1022 جرام من أعيرة 18 و21 و24 بقيمة 650 ألفًا و30 جنيهًا، وتم ضبطها بمسكنه.



وأكدت التحقيقات، اعتياد المتهم استغلاله سلطاته واختصاصاته الوظيفية في الحصول على أموال غير مشروعة من بعض المتعاملين مع عمله، نظير الإخلال بأعمال وظيفته، ومخالفته القوانين بإسناد أعمال توريد بغير حق إلى شركاتهم الخاصة بثمن يزيد عن أثمان المثل، وصرف مستحقاتهم المالية دون تنفيذ جانب من هذه الأعمال، مما أدي إلى تحقيق زيادة في ثروته التي تعمد تقديم بيانات غير صحيحة بإقرارات الذمة المالية عنها، وإغفاله إثبات ممتلكاته وعناصر ذمته المالية بالإقرارات على خلاف الحقيقة، وامتناعه عن تقديم إقرار الذمة المالية عام 2015، لإخفاء ثروته الحرام.