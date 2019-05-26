الليلة.. عرض فيلم "موسم فى فرنسا" بمركز درب 1718

ينظم مركز درب 1718 بالفسطاط٬ عرضا للفيلم الفرنسي "موسم في فرنسا" وذلك في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأحد.



يحكي الفيلم قصة عباس، وهو مدرس ثانوية عامة في جمهورية أفريقيا الوسطى، يهرب مع طفليه من طاحونة الحرب التي تعيشها دولته، ويذهب إلى فرنسا، ليعمل في سوق للخضروات، بينما يسير في الوقت نفسه في إجراءات اللجوء السياسي. في فرنسا يتعرف عباس على الفرنسية كارول، التي تقع في حبه وتوفر له وأسرته سكنًا. حين يتم رفض طلب عباس للجوء السياسي، يواجه الجميع قرارًا مصيريًا.



الفيلم من تأليف وﺇﺧﺮاﺝ: محمد الصالح هارون٬ وبطولة: إريك إيبواني٬ ساندرين بونير٬ آلايانا ليز٬ إبراهيم بوراما داربو٬ وبيبي تانجا.