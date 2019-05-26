بالصور.. وليد منصور يحتفل بعيد ميلاده بحضور نجوم الفن

احتفل منظم الحفلات الشهير والمنتج "وليد منصور" بعيد ميلاده بحضور نجوم الفن والمجتمع والأصدقاء والعاملين معه بشركته.



وحضر حفل عيد الميلاد كلًا من، "إيهاب توفيق، كارمن سليمان، خالد الصاوي، أياد نصار، أحمد جمال، راندا البحيري، أحمد عصام، عصام كاريكا، أيمن قنديل، محمد منصور، سارة التايب"، وقام المطرب الكبير "إيهاب توفيق" بالاحتفال على طريقة الخاصة والغناء ومداعبة "منصور" وسط جو من الضحك والبهجة.



يذكر أن "وليد منصور" سوف يقوم بطرح فيلم "كازبلانكا" بجميع دور العرض المصرية ودول الخليج في عيد الفطر المبارك، وهو بطولة مجموعة كبيرة من النجوم منهم "أميرة كرارة، غادة عادل، خالد أرغنش، باسل خياط، إياد نصار، عمرو عبد الجليل، لبلبة، دلال عبدالعزيز، محمود البزاوى، محمد مفتاح، أحمد داش"، ومن تأليف هشام هلال، وإنتاج وليد منصور وشركة سينرجى فيلمز، وإخراج بيتر ميمى.