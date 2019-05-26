اليوم.. محاكمة "مرسى" وآخرين فى "اقتحام الحدود الشرقية"

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع المحاكم بطرة، اليوم الأحد، جلسات إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وحسن السايس وبحضور ياسر زيتون، رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.



يذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.