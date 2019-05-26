الخميس.. أمسية فنية لفرقة "نغم البحر" بالمركز المصرى للثقافة

تعقد بالمركز المصري للثقافة والفنون "مكان" بسعد زغلول٬ أمسية فنية غنائية تحييها فرقة "نغم البحر" وذلك في التاسعة من مساء الخميس المقبل.



تكونت فرقة "نغم البحر" فى مدينة رأس غارب بهدف حفظ فن السمسمية المنتشر على طول ساحل جنوب البحر الأحمر، حيث تختلف آلة السمسمية كليًا عن تلك الموجودة فى مدن القناة من حيث الأغانى والإيقاعات، بالإضافة إلى دمج "الكف" مع الإيقاعات.



ويتضمن الحفل فقرتين: سمسمية البحر الأحمر المختلفة في أنغامها وأغانيها وأسلوبها عن سمسمية مدن القناة، بالإضافة إلى فقرة طرب بحري على أنغام العود بمصاحبة الإيقاعات البحرية الشعبية المصنوعة من البيئة الجبلية والبحرية.



وتعتبر منطقة البحر الأحمر على كامل ساحل البحر الأحمر منطقة مميزة في تعدد أشكال التراث الشعبي فكل قبيلة لها فنها البدوي الخاص بها٬ وكل منطقة جغرافية على ساحل البحر الأحمر من الشمال للجنوب لها أسلوبها المميز ولكن أغلب القبائل من السكان الأصليين مشتركين في فنون بحرية مميزة ومنها فنون السمسمية والطرب البحري بالشكل المميز لبيئة أهل البحر من الصيادين وعربان الصحراء الشرقية من ساكني الوديان والجبال، حيث يتم أيضًا استخدام الإيقاعات البحريه الشعبية المصنوعة من البيئة الجبلية والبحرية مثل الجلود.