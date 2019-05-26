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الأحد 26/مايو/2019 - 07:27 ص

تقدم قوات الجيش الوطنى الليبى جنوبى طرابلس

تقدم قوات الجيش الوطنى
تقدم قوات الجيش الوطنى الليبى جنوبى طرابلس
dostor.org/2643439

أفادت وكالة الأنباء الليبية، بأن الوحدات العسكرية التابعة للجيش الوطني الليبي أحرزت تقدمًا في جميع محاور القتال بالعاصمة طرابلس.

وبحسب الوكالة الرسمية للأنباء "وال" فقد حقق الجيش الليبي تقدمًا في محور طريق مطار طرابلس الدولي والسيطرة على معسكر النقلية؛ وكبّد الميليشيا التابعة للوفاق العديد من الخسائر ما أجبرهم على الفرار وترك مواقعهم، مشيرة إلى أن التقدم مازال مستمرا.

كما شهد محور عين زارة أيضًا تقدما للقوات الليبية جنوبي العاصمة، وتم تدمير مجموعة من الآليات تتبع ميليشيات الوفاق في الكرونيت، بحسب وال.

وكان الجيش الوطني الليبي قد أعلن حظرًا بحريًا كاملًا على الموانئ الواقعة غربي ليبيا؛ بهدف منع تهريب الأسلحة وقطع الإمدادات العسكرية للميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس.

ويرافق الحظر البحري دعوات أممية بضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الذي يحظر الأسلحة على ليبيا.

ويقول مراقبون إن القرار يعني أن الجيش الليبي سيضرب بيد من حديد كل من يقترب من موانئ المنطقة الغربية وخاصة شحنات السلاح التركية.

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