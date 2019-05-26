فنون السمسمية والأغانى البورسعيدية على مسرح العمال بشبرا.. صور

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة أنشطة ثقافية وفنية متنوعة ضمن فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بمسرح قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة والتي تستمر حتى 23 رمضان.



تضمنت ندوة ثقافية بعنوان "نبذ العنف والتطرف" ألقاها الصحفي صفوت إبراهيم، وتحدث عن مواجهة التطرف والعنف بصورهما كافة واجب على الجميع وإشار إلى االتزام بالقانون ومعرفة المواطن حقوقه وواجباته والاهتمام بالعقول وإثرائها بالمفيد، واستثارتها للتفكير وترسيخ لغة الحوار ونشر روح المحبة والتسامح والوسطية.



فيما قدمت فرقة بورسعيد فنونها التراثية الشعبية التى لاقت إعجاب وترحيب الحضور، وهى فنون السمسمية والأغانى البورسعيدية التى تعبر عن فلكلورها الفنى وقدمت باقة متنوعة من أشهر استعراضاتها المعبرة عن البيئة، منها "رقصة 'صعيدي، الحجالة، السيناوي، أم الخلول، آه ياللي، الصياد، بتغني لمين يا حمام"، ونالت إعجاب الجمهور بقيادة الفنان محمد صالح.



وتأسست الفرقة عام 1964 وشاركت الفرقة في العديد من المهرجانات الدولية وحصلت على العديد من الجوائز، واستمرت الورش الفنية المقامة يوميًا ورشة الأشغال الفينة بالخرز وتعلم فيها الأطفال فانوس رمضان بالخرز واستكمال لوحة فنية بالخيامية "تابلوه الورد " بقصصات القماش وأيضًا إقبال الأطفال بورشة الطين الأسواني لتعلم مجسمات الفخار والتي تشد انتباه الأطفال وجذبهم.