رواية "الفتى الذى أحب" ترصد التوترات الدينية بين الهند وباكستان

صدرت حديثًا عن دار الرافدين للطباعة والنشر٬ رواية "الفتى الذي أحب" من تأليف الكاتب البنغالي دورجوي داتا٬ وترجمة فاطمة نعيمي، تقع الرواية في 368 صفحة من القطع الوسط.



تتكشف رواية "الفتى الذي أحَب" على شكل تدوينات شائقة يكتبها شاب بنغالي - راجو جانجولي - من دلهي، يبلغ من العمر 16 عامًا وينتمي إلى عائلة أرثوذكسية هندوسية.



بسرد هذه المذكرات يربط المؤلف بشكل رائع بيننا كقراء والبطل الرئيس، يجعلنا نطّلع على حياة راجو والسر الذي يجعله يفكر بإنهاء حياته في هذا العمر، أسرته، حبه لبراهمي، وإرتباط شقيقه الأكبر أنيربان بزبيدة المسلمة. كما يلتقط بمهارة ردود فعل أسرته المتزمتة إزاء ارتباط ابنهم بفتاة من ديانة مختلفة.



إنها قصة حب بريئة تجرّ معها العديد من القضايا الحقيقية والمنعطفات السود في المجتمع الهندي.هل سيكون حب راجو وبراهمي قويًا بما يكفي لمنعهما من الإقدام على الانتحار؟ هذا ما سنعرفه في هذه الرواية المتخمة بالتفاصيل اليومية لأسرة بنغالية متشددة من الطبقة المتوسطة والأحداث البارزة في المدة 1999-2000، سواء في ما يتعلق بالخلافات بين الهند وباكستان، أو التوترات الدينية.