منشدوا الأقصر ومداحوها يتألقون فى ليالى رمضان الثقافية.. صور

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث تتوالى ليالى رمضان الثقافية والفنية فى قصور ومكتبات فرع ثقافة الأقصر، حيث أقام بيت ثقافة الإقالتة ليلة ثقافية تضمنت "إنشاد ديني" للشيخ محمد أحمد عبدالعاطي ومحمود عبدالجبار.



وعقد قصر ثقافة إسنا ندوة دينية للشيخ مصطفى، تحدث فيها عن "فضل العشر الآواخر من رمضان وفضل ليلة القدر" وكذلك فقرة للإنشاد الدينى لفرقة النور، بجانب محاضرة بعنوان" ثقافة الحوار" ألقتها فاطمة محمد مهران، كما أقامت المكتبة الثقافية بالنمسا بمركز دندرة الثقافي بالنمسا أمسية رمضانية بعنوان "دور المؤسسة الثقافية فى نشر الفكر المعتدل" ألقاها الشيخ زكريا محمد أحمد عيد، وأوضح تعريف الثقافة ودورها فى نشر الفكر المعتدل والعلاقة بين الثقافة والعلم والقرآن والسنة هم منهجنا للفكر المعتدل.



كما شملت الأمسية فقرة إنشاد دينى لكل من عبدالله حسن مكى ومكى حسن مكى قصائد فى حب النبى وشهر رمضان "رمضان جنة"، كما نظم قصر ثقافة حوض الرمال أمسية شعرية للشاعر مصطفى العشاوي وقصائد "أبدأ بعتاب الحب"، "أنا والغربة" وختامًا "مصر في القلب "، بجانب عرض فني لفرقة الأقصر للفنون الشعبية وسرد السيرة الهلالية.



وعقدت مكتبة المدامود الثقافية بديوان آل عبدالنعيم بمشاركة نور أبوالفضل محاضرة عن "فن الحوار وقبول الآخر" وتحدث عن كيفية فن الحوار وقبول الأخر من مراعاة الهدوء في الحوار والابتعاد عن العصبية وتقبل الرأي الأخر بكل ارتياح وعدم التمسك بالرأي، بالإضافة لفقرة إنشاد ديني من أطفال القرية.