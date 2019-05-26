"الكاف" يكلف بكارى جساما بإدارة إياب نهائى أبطال أفريقيا

كلف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم" كاف" الحكم الجامبي بكاري جساما، بإدارة مباراة نادي الترجي التونسي ونادي الوداد المغربي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها على الملعب الأوليمبي في رادس في تونس.



وكان لقاء الذهاب الذي أقيم، مساء يوم الجمعة الماضي، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله في المغرب، انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.



ويعد "جساما" أحد أبرز حكام القارة السمراء والذي أدار العديد من المواجهات الحاسمة، أبرزها مباراتا الإياب في نهائي دوري أبطال أفريقيا خلال النسختين الماضيتين.



ويسعى الترجي لحصد اللقب الرابع في مسيرته والثاني تواليا من دوري أبطال أفريقيا، فيما يأمل الوداد في نيل اللقب الثالث بتاريخه.