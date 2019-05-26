الليلة.. "غالية بن على" تغرد على المسرح المكشوف

استمرارًا لأمسيات الأوبرا الرمضانية على المسرح المكشوف٬ تحيى المغنية التونسية الشهيرة غالية بن على وفرقتها حفلًا فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد.



وأعدت "غالية" برنامج فنى متميز يتضمن باقة من أشهر أعمال زمن الفن الجميل التى اشتهرت بتقديمها منها: "يا مسافر وحدك، إنسى الدنيا، لامونى اللى غارو منى، عرفت الهوى، وألف ليلة وليلة"٬ إلى جانب مختارات من أعمالها الخاصة منها: "روميو وليلى، كتابى يا سيدى، هيمتنى وقضيت".



يذكر أن "غالية بن على" مطربة تونسية ولدت فى بلجيكا، تميزت بأدائها للتراث العربي بطريقة خاصة تعتمد على المزج بين الأنماط والثقافات الموسيقية المتنوعة، نالت شهرة كبيرة في الغرب ولُقبت بـ"سفيرة الأغنية الطربية"، أتمت دراستها الجامعية في بروكسل (بلجيكا)، كما درست التشكيل وفن الجرافيك تزامنًا مع تعمقها في الموسيقى المصرية والسورية والعراقية وتفاعلت معها وصنعت أسلوبها الخاص.



وتعرفت على عازف العود التونسي مفضل أدهوم عام 1996 لينطلقا برفقة عازف الإيقاع المغربي عزالدين جازولي في جولات فنية وأمسيات طربية في أنحاء أوروبا كما قدمت عددًا من التجارب السينمائية، حصلت على جائزة الموسيقى العالمية عام 2008 والتي تمنحها المؤسسة البريطانية المستقلة لأفضل أغنية موسيقية في العالم، قدمت العديد من الحفلات فى مصر ونجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة.