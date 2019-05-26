حزب الجيل الديمقراطى يدعو إلى مجلس شورى لأحزاب الثغر

أكد عمر عوض، الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، أنه سيتوجه بعد عيد الفطر المبارك بتوجيه دعوه للقوى السياسية، والأحزاب السكندرية لتدشين مجلس شورى أحزاب الثغر، وذلك للتنسيق فيما بينهم لخدمة المجتمع السكندرى.



وأضاف "عوض"، في بيان له، أنه سوف يتم عمل ورش عمل للمواطنين لتثقيفهم سياسيًا واجتماعيًا، بالإضافة للتدخل لحل العديد من المعوقات التى تواجههم أثناء مباشرة حياتهم اليومية ومساندة الدولة والقيادة السياسية فى هذه الفترة التى تبنى فيها مصر اقتصادها بيد وتحارب باليد الأخرى قوى الظلام والشر المتمثلة فى الجماعات الإرهابية التى تعمل بالداخل وتمول من دول خارجية.



وأوضح أن ذلك تضامنا مع اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تفعيل دور الأحزاب فى المجتمع، خاصة وأن كثير من المواطنين كانوا يفتقدون دور الأحزاب ودائمًا كانت توجه لهم الاتهامات بأنها أحزاب كرتونية لا دور لها بالرغم من اجتهاد الكثير منها، خاصة امتلاكهم العديد من الشخصيات القيادية، لافتًا إلى أن هذه المبادرة هى من أجل لم الشمل والاتحاد الفعلى والعمل على أرض الواقع بعيدًا عن "الشو الإعلامى"، خاصة وأنها الفرصة الأخيرة لتحسين صورة الأحزاب بالشارع السكندرى.



وأوضح أن مجلس شورى أحزاب الإسكندرية سيعقد اجتماعات دورية فور تشكيله لمناقشة كل المشاكل المعروضة عليهم من أماناتهم المختلفة بالدوائر؛ لبحث سبل حلها مع المسؤولين المختصين، بالإضافة إلى عمل مؤتمرات وندوات تثقيفية للمواطنين وحثهم على ضرورة الوقوف مع الدولة وشرح الإنجازات والمشاريع التى تحققت في الفترة الأخيرة، بالإضافة لنقل صوت المواطنين للقيادة السياسية.