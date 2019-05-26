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الأحد 26/مايو/2019 - 06:16 ص

علماء يقتربون من تطوير لقاح ضد الإنفلونزا يستمر مدى الحياة

علماء يقتربون من
علماء يقتربون من تطوير لقاح ضد الإنفلونزا يستمر مدى الحياة
dostor.org/2643426

قال علماء أستراليون إنهم على بعد عامين فقط من تطوير لقاح ضد الإنفلونزا يستمر مفعوله مدى الحياة.

وانضم الأطباء الأستراليون إلى أطباء دوليين للعمل على الحماية مدى الحياة من مرض الإنفلونزا في شكل تطوير تحصين فائق، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويقول البروفيسور توبي كولمان إن "حقنة العمر" هي أقرب إلى أن تكون حقيقة أكثر مما قد يتوقع البعض، مضيفا أن أول خطة للهجوم على المرض هي التوصل إلى حقنة تقضي على الإنفلونزا تدوم مدى الحياة.

وأضاف كولمان: "التمويل هو العقبة الرئيسية والوحيدة المتبقية"، موضحًا: "سنرى اللقاح خلال خمس سنوات أو 10 سنوات بحد أقصى".

وأشار إلى أن اللقاح سيكون أسهل في علاج الأطفال أكثر من البالغين، وفقًا لما تم التوصل إليه في تجاربهم الصحية السابقة.

ويأتي الكشف عن لقاح يغير الحياة في الوقت الذي يتم فيه حث الأستراليين على الحصول على حقنة اللقاح السنوية لمواجهة موسم الإنفلونزا.

وتسبب موسم الإنفلونزا الكابوسية في أستراليا في وفاة الكثير من الأشخاص خلال الأشهر القليلة الأولى من هذا العام، والذي يعادل تقريبًا كل من لقوا حتفهم بسببه في عام 2018.

ويظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة "NSW Health" وفاة 37 شخصًا بالفعل منذ بداية العام، مقارنة بوفاة 43 شخصًا في العام الماضي.

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