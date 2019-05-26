انهيار منزل ومصرع مزارع بملوى فى المنيا 

لقي فلاح بقرية ابشادات بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا مصرعة، بينما نجت زوجته، إثر انهيار منزل مكون من طابقين وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لرفع الانقاض وانتشال جثة المتوفي.



كان اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من اللواء مجدي سالم، مدير المباحث، بمصرع شخص وانهيار منزل من طابقين بقرية إبشادات بمركزملوي جنوب المحافظة.



وعلى الفور انتقل العقيد عصام أبوالفضل، رئيس فرع البحث الجنائي جنوب، والمقدم علاء جلال، رئيس مباحث المركز، والمعاون الأول الرائد أحمد رأفت، لفحص البلاغ، حيث تبين انهيار منزل مكون من طابقين، مما أسفرعنه مصرع صاحب المنزل ويدعى عبدالحميد عثمان، 70 سنة، فلاح، بينما نجت زوجته "أ.م"، 30 سنة.



وتمكنت قوات الحماية المدنية من رفع انقاض المنزل المنهار لاستخراج حثة المتوفي وتم نقلة لمشرحة مستشفى ملوي العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.