تفاصيل خلاف بسمة وهبة مع "القاهرة والناس" بعد حلقة ياسمين الخطيب

نشب خلاف بين قناة "القاهرة والناس" والإعلامية بسمة وهبة التي تقدم برنامج "شيخ الحارة"، مما دفعها لتقديم استقالتها.



وبدأت الأزمة بعدما عرضت حلقة من البرنامج، والذى استضافت فيها بسمة، الكاتبه ياسمين الخطيب، في الوقت الذي أعلنت القناة رفضها إذاعه الحلقة؛ بسبب ذكر ياسمين الخطيب لأسماء العديد من الشخصيات العامة وحكت تفاصيل ماحدث بينهم.



وتفاجأت "بسمة" بإذاعة الحلقة لتقوم بعد ذلك بمنع القناة من إذاعة الحلقه في الإعادة، بالإضافة إلى رفع الفيديوهات الخاصة بالحلقة من موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



وبالفعل اضطرت القناة لعدم إذاعة الحلقة في الإعادة وعرضت حلقة الإعلامي جورج قرداحي.



وكانت قد كشفت مقدمة البرامج ياسمين الخطيب عن الكثير من أسرارها الشخصية أثناء استضافتها في برنامج "شيخ الحارة".



وتسبب حذف الفيديوهات في تساؤل بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والمشاهدين حول السر وراء عدم نشر الحلقة على "يوتيوب".



وتسائل أحد المغردين على "تويتر": " ليه حلقة ياسمين الخطيب اتشالت من اليوتيوب؟".