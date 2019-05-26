لاعب الشارقة: لم نتوقع التتويج بلقب دورى الخليج العربى

قال إيجور كورنادو لاعب الشارقة الإماراتي، إن فريقه لم يكن يتوقع التتويج بلقب دوري الخليج العربي للمحترفين، لافتًا إلى أنهم قدموا عملًا رائعًا على مدار الموسم المنصرم.



وتوج الشارقة بلقب دوري الخليج العربي لأول مرة منذ 23 عامًا، بعد فوزه بنتيجة "3-2" على ضيفه الوحدة في الجولة قبل الأخيرة على ملعب خالد بن محمد، وهو اللقب السادس في تاريخه بالمسابقة.



وتسلم فريق الشارقة درع المسابقة بعد الفوز في الجولة الأخيرة على فريق الإمارات بنتيجة "٢-١".



وقال إيجور، في تصريحات تلفزيونية: "بالطبع هي فرصة عظيمة بالنسبة لنا، منذ بداية الدوري، ونحن ننظر لكل مباراة على حدة، قدمنا عملًا رائعًا طوال الموسم، كان هناك بعض الهبوط في المستوى لبعض الوقت، لكننا في النهاية عدنا ونجحنا في التتويج باللقب".



وتابع: "لقد أنهينا الموسم بتحقيق الهدف المنشود، نحن سعداء للغاية، وحان الوقت لكي نحتفل ونستمتع باللقب الذي حققناه ونحصل على قدر من الراحة، وبعد ذلك سنبدأ في الاستعداد للموسم الجديد".



وأكمل: "بالطبع كان هناك بعض الأوقات الصعبة، نحن فريق لم يكن يخسر مباريات في الدوري، وبالتالي الأندية كانت تلعب أمامنا من أجل إلحاق أول هزيمة بنا، نستحق التتويج باللقب رغم أننا لم نتوقع هذا الأمر، نتمنى أن نستمر على هذا المستوى في الموسم المقبل".



واختتم: "يجب أن نشكر جماهير الشارقة بسبب وجودهم معنا في كل مباراة، كانوا رائعين وساعدونا كثيرًا بالأغاني والأهازيج، وننتظر مزيدًا من الدعم في الموسم المقبل".