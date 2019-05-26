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الأحد 26/مايو/2019 - 03:28 ص

تشكيل نهضة بركان المتوقع لمواجهة الزمالك فى إياب نهائى الكونفدرالية

تشكيل نهضة بركان
تشكيل نهضة بركان المتوقع لمواجهة الزمالك فى إياب نهائى الكونفدرالية
dostor.org/2643418

استقر منير الجعواني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نهضة بركان المغربي، على التشكيل الخاص بمواجهة نادي الزمالك في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

نادي الزمالك يستعد لمواجهة نادي نهضة بركان المغربى، المقرر لها اليوم الأحد، على ستاد برج العرب، فى إياب نهائى الكونفدرالية.

وجاء تشكيل نادي نهضة بركان المتوقع كالتالي.

حراسة المرمى: عبدالعلي المحمدي

خط الدفاع: عمر النمساوي، محمد عزيز، يوسوفا دايو، إسماعيل مقدم

خط الوسط: العربي الناجي، بكر الهلالي، أمين الكأس

خط الهجوم: لابا كودجو، حمدي العشير، محمد فرحان

يذكر أن مباراة الذهاب بين نهضة بركان والزمالك، كانت قد انتهت بفوز الفريق المغربي بهدف دون رد.

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