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الأحد 26/مايو/2019 - 06:02 ص

تشكيل الزمالك المتوقع أمام نهضة بركان المغربى

تشكيل الزمالك المتوقع
تشكيل الزمالك المتوقع أمام نهضة بركان المغربى
dostor.org/2643417

يعول الزمالك المصري على نحو 60 ألف متفرج سيؤازرونه في استاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأحد، أمام نهضة بركان المغربي.

ويسعى الزمالك للتتويج بأول ألقابه القارية منذ عام 2002، والأول لكأس الاتحاد الإفريقي.

ونفدت 60 ألف تذكرة طرحها الزمالك على مدار 3 أيام؛ ما دعا إدارة النادي إلى طلب طبع عشرة آلاف تذكرة إضافية وافقت عليها الجهات الأمنية، وطُرحت للبيع بالفعل، الجمعة، أمام بوابات النادي.

وخسر الزمالك "1-صفر" في مباراة الذهاب بهدف في الثواني الأخيرة، ويمكنه التتويج باللقب في حال فوزه بفارق هدفين.

وسيصبح الزمالك ثاني فريق مصري يتوج بلقب هذه البطولة بعد الأهلي عام 2014.

وعقد السويسري كريستيان غروس مدرب الزمالك اجتماعًا مع لاعبي فريقه، اليوم، قبل التوجه إلى برج العرب لبدء معسكر تدريبي مغلق حتى موعد المباراة.

وقال الزمالك عبر موقعه على الإنترنت، إن غروس شرح بعض الأمور الفنية للاعبين من أجل تنفيذها خلال التدريبات، تمهيدًا لتطبيقها في المباراة.

وأضاف النادي في بيان: "طالب غروس الجميع بالالتزام وتنفيذ التعليمات، خاصة وأن الفريق أمامه خطوة واحدة للتتويج باللقب".

وسيعتمد غروس على مهاجميه المغربيين حميد أحداد، وخالد بوطيب؛ بسبب غياب مهاجمه عمر السعيد للإيقاف.

وسيدفع بأحداد في مركز رأس الحربة وبوطيب في بعض أوقات المباراة، خاصة وأنه عائد من الإصابة ولم يشارك في أي مباراة منذ ثلاثة أسابيع.

وسيعود الحارس والقائد محمود عبدالرحيم "جنش" لحراسة مرماه بعد انتهاء الإيقاف، بينما سيجلس الحارس الشاب عمر صلاح احتياطيًا بعد أن أدى دوره بنجاح في مباراة الذهاب.

تشكيل الزمالك ضد نهضة بركان:

محمود جنش

حازم إمام، محمود علاء، محمود الونش، عبدالله جمعة

طارق حامد، محمود عبدالعزيز

إبراهيم حسن، أوباما، كهربا

حميد أحداد

ويفاضل الجهاز الفني للزمالك، بين استمرار محمود عبدالعزيز في مركز خط الوسط أو الدفع بمحمد إبراهيم، كما يوجد مفاضلة بين إبراهيم حسن وأحمد سيد زيزو.

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