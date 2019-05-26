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الأحد 26/مايو/2019 - 01:06 ص

هروب مصطفى شعبان من المستشفى بعد قتل أولاده فى "أبو جبل"

مصطفى شعبان
مصطفى شعبان
حسين الجندي
dostor.org/2643416

استمرت الحلقة 20 من مسلسل "أبو جبل"، الذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان، ويعرض ضمن السباق الرمضاني الحالي، وذلك حيث تم القبض على "حسن" مصطفى شعبان لاتهامه بقتل أولاده، وسرقة مبلغ 30 مليون جنيه، ثم تعرض لوعكة صحية وتم نقلة إلى المستشفى اليوناني.

وقام عطية الأقرع، "بلطجي الغلابة"، وهي الشخصية التي يقدمها الفنان مجدي البحيري، في المسلسل، بتهريب "حسن" من المستشفى، فيما قامت قوات الأمن بالبحث عنه داخل الحارة التي يقطن بها.

يذكر أن مسلسل "أبو جبل"، يقوم ببطولته كل من مصطفى شعبان، ونجلاء بدر، وعائشة بن أحمد، ومحمد دياب، ومحمد على رزق، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.

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