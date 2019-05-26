القاهرة : الأحد 26 مايو 2019
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الأحد 26/مايو/2019 - 07:01 ص

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم

القنوات الناقلة لمباراة
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم
dostor.org/2643415

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نادي نهضة بركان المغربي، اليوم الأحد، ضمن منافسات إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز على نهضة بركان المغربي بفارق هدفين على الأقل من أجل التتويج بلقب كأس الكونفدرالية، بعدما خسر ذهابًا بهدف دون رد.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان في الكونفدرالية

تنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان على فضائية "bein sports Hd1" بتعليق علي محمد علي وجواد بدر، بالإضافة إلى قناة "TIME SPORT" التي تبث على التليفزيون الأرضي.

تردد قناة تايم سبورت الفضائية
القمر الصناعي: نايل سبورت.

تردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

التردد الأرضي عبر UHF 32.

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