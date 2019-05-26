موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى فى نهائى الكونفدرالية

يستضيف فريق الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى، مساء اليوم الأحد، على ستاد برج العرب، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، حيث يحتاج الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الأفريقى، بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، أحرزه التوجولى لابا كودجو، فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.



يسعى الزمالك للفوز على نهضة بركان لإسعاد جماهيره التى ستحتشد اليوم على ستاد برج العرب، بالإسكندرية، والتتويج بلقب الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، حيث يسعى الأبيض للعودة لمنصات التتويج الأفريقى بعد غياب دام لـ 196 عاما، منذ أن فاز الفريق الأبيض ببطولة السوبر الأفريقى عام 2003، على حساب الوداد البيضاوى المغربى بثلاثة أهداف مقابل هدف.



- موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان فى إياب نهائى الكونفدرالية اليوم



تُقام مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى، فى العاشرة من مساء اليوم الأحد، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.