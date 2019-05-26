القاهرة : الأحد 26 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
05:24 م

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
01:01 ص

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"
عالم
الأحد 26/مايو/2019 - 12:59 ص

إسدال الستار على "أبشع" جريمة ارتكبها منتسب سابق للبحرية الأمريكية

إسدال الستار على
إسدال الستار على "أبشع" جريمة ارتكبها منتسب سابق للبحرية الأ
dostor.org/2643413

أسدلت المحكمة الجزئية الأمريكية الستار، على واحدة من أبشع الجرائم التي يمكن أن تصادفها في حياتك، وذلك بتوقيعها أقصى عقوبة على شاب؛ خطف فتاة بعد أن قتل والديها.

ولا تزال الفتاة جايمي كلوس (13 عاما)، تعاني من الصدمة، بعد أن سرق الشاب جيك باترسون (21 عاما) حياتها الطبيعية؛ حيث قتل والديها، ثم اختطفها لـ88 يومًا في منطقة ريفية، قبل أن تتمكن من الهرب في العاشر من يناير الماضي.

لم يكتف باترسون بخطف الفتاة فحسب، بل قتل والديها أيضًا، واعترف باترسون في مارس الماضي بارتكاب جريمتي القتل والخطف، وقال للمحققين إنه قرر خطف الفتاة بعدما رآها تنزل من حافلة المدرسة. ولا يزال الدافع وراء الجرائم مجهولًا.

واعترف باترسون بالذنب في تهمتين ترتبطان بالقتل العمد والخطف. وأثناء مواجهة الأسرة للقاتل في المحكمة قالت عمة الفتاة جينيفر سميث لباترسون: إنها (الفتاة) تعيش في خوف ولا تحيا حياة طبيعية، وهذا كله نتيجة ما فعلت.. إنه أمر يفطر القلب.. لن أدعك تدمر عائلتنا بعد الآن.

وقال أفراد عائلة الفتاة، إن الشاب الذي قتل أبويها وخطفها «وحش.. سرق حياتها الطبيعية»، وذلك في شهادتهم التي سبقت الحكم عليه الجمعة. وقضت محكمة أمريكية الجمعة على الشاب جيك باترسون بالسجن مدى الحياة، دون إمكانية إطلاق سراحه. وقال قاضي المحكمة الجزئية في بارون كاونتي بولاية ويسكونسن جيمس بابلر، إن جريمة باترسون أشنع وأخطر جريمة واجهها على الإطلاق، وإنه خطر على المجتمع بسبب خيالاته المرتبطة بخطف فتيات وقتل أسر عديدة.

وصدر حكم آخر بالسجن 40 عاما بحق باترسون بتهمة خطف الفتاة. وقال أحد المحامين المدافعين عن المتهم، إن حياة من العزلة الاجتماعية قادته لارتكاب الجرائم.. لقد ترك عزلته لفترة قصيرة للانضمام لسلاح مشاة البحرية الأمريكي ثم سرعان ما استبعد من الخدمة بسبب المرض.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا

منذ أقل من شهر

أنس القصاص: من المبكر الحديث عن حرب أمريكية في الخليج (حوار)

منذ أقل من شهر

مقتل 6 أشخاص بينهم أطفال فى قصف لإرهابيين على حلب

منذ أقل من شهر

مظاهرة "عربية - يهودية" وسط تل أبيب ضد حصار غزة

منذ أقل من شهر

الجيش الوطنى الليبى يُسقط طائرة تابعة لحكومة الوفاق

منذ أقل من شهر

فتح معبري "بيت حانون" و"كرم أبو سالم"

الآن

"الخارجية" تضئ مبنى الوزارة بكلمة "أفريقيا" احتفالا بـ"يوم القارة"

للقضاء على السوق السوداء.. حظر بيع التذكرة أو التنازل عنها بعد شرائها من "تذكرتى"

عامل يقتل حلاق لارتفاع صوت الكاسيت أثناء صلاة التراويح في البحيرة

محمود البزاوي: لا أرى أزمة في غياب نجوم كبار عن الماراثون الرمضاني (حوار)

ads
ads
الأكثر قراءة

إيقاف بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة" عن العمل الإعلامى

الأهلي يصدر بيانًا جديدًا بشأن أزمة الدوري

عامل يقتل حلاق لارتفاع صوت الكاسيت أثناء صلاة التراويح في البحيرة

طالبة جامعية تستعين بـ6 أشخاص لتصوير حبيبها عاريًا لإجباره على الزواج

ألبومات الصور

رئيس جامعة دمنهور يشارك في حفل الإفطارالجماعي للطلاب

محافظ البحيرة يمنح المتميزين في النظافة شهادات تقدير

سحر لطفي: تطوير حديقة 30 يونيو ورفع كفاءة متنزهات مصيف جمصة

محافظ كفر الشيخ يتابع سير أعمال الرصف بمراكز ومدن المحافظة

رياضة

تشكيل نهضة بركان المتوقع لمواجهة الزمالك فى إياب نهائى الكونفدرالية

"الكاف" يكلف بكارى جساما بإدارة إياب نهائى أبطال أفريقيا

رئيس برشلونة يرد على تقارير استقالة فالفيردي

نجم الساعة

أحمد عبدالعزيز: تواصلت مع ضباط قبل تقديم شخصية «اللواء جلال خطاب».. ولا أشاهد «كلبش 3»

الأكثر قراءة

إيقاف بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة" عن العمل الإعلامى

الأهلي يصدر بيانًا جديدًا بشأن أزمة الدوري

عامل يقتل حلاق لارتفاع صوت الكاسيت أثناء صلاة التراويح في البحيرة

طالبة جامعية تستعين بـ6 أشخاص لتصوير حبيبها عاريًا لإجباره على الزواج

الرئيس نيوز

"الأعلى للإعلام" يحقق في مخالفات "شيخ الحارة" بتهمة "الإساءة للأفارقة"

فلسطين تقرر "إعادة النظر" في الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل

بالصور.. "مدبولي" يشارك في مراسم تنصيب رئيس جنوب أفريقيا

بالصور.. مباحث الجيزة تكشف لغز مقتل طبيب يمني في "فيصل"

احذر.. أمريكا تحلل 350 مليار "مشاركة" على فيسبوك وتويتر لمعرفة "أعدائها"

كشكول

محافظ كفرالشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويكرم الطلاب الأوائل...غدا

لجان خاصة للتصحيح بالدبلومات الفنية في حالة تطابق كراسات الاجابات

"عبد الله": انضباط لجان امتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم

الأمير سعود و"السديس" يكرمان عضوي هيئة التدريس دار علوم المنيا

"الكردى": نسعى للتحول الرقمى وميكنة كافة الخدمات بجامعة الإسكندرية

الأمصار

بعد هجومها الحاد عليه.. قطر تشارك بمؤتمر السلام الاقتصادي

أحدهم يصلح للعيش.. اكتشاف 18 عشر كوكبًا خارج المجموعة الشمسية

تونس تحي الذكرى الـ61 للتخلص من بقايا الاستعمار الفرنسي

الفساد والفشل والإرهاب.. ثالوث أغرق تركيا على يد أردوغان

أوكرانيا تدرس نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

محمد سالم يكشف أهداف مبادرة "استثمر في وطنك الثاني مصر"

رئيس بوتسوانا يدافع عن رفع حظر على صيد الأفيال

البرازيل تشهد أغرب زواج في تاريخها

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

قاض فدرالي أمريكي يمنع العمل بقانون الإجهاض في ولاية مسيسيبي

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎