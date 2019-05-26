مشادات بين متظاهرى السترات الصفراء والشرطة بساحة الجمهورية بباريس

قالت قناة «بي إف أم» الفرنسية إن ساحة الجمهورية بوسط العاصمة باريس، شهدت مشادات بين متظاهري السترات الصفراء وقوات الأمن.



وأضافت الصحيفة أنه عند ساحة الجمهورية، عمد متظاهرون إلى رشق الشرطة بالحجارة، وهو السبب الذي جعل عناصر الأمن يطلقون الغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين.



وكشفت القناة في السياق أن المشادات استمرت نحو نصف ساعة قبل أن يتمكن رجال الأمن من السيطرة على الوضع وتفريق المتظاهرين، وشهدت مدن فرنسية أخرى أيضًا احتجاجات على غرار كل أسبوع.



يُذكر أن عدد المتظاهرين تناقص خلال الأسابيع الأخيرة بحسب الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية فقد تظاهر السبت نحو 12 ألفا و500 متظاهر.



وكان قادة الحراك أعلنوا نيتهم التظاهر بشكل مكثف خلال هذا الأسبوع لجلب انتباه المجموعة الدولية لقضيتهم التي يصارعون من أجلها منذ نهاية السنة الماضية، وذلك انتهازًا للانتخابات البرلمانية الأوروبية التي تجري منذ 23 مايو الجاري وتنتهي الأحد.



وجرت تجمعات السبت إجمالًا في هدوء، إلا أن في باريس نظمت تظاهرتان تخللهما أحيانا إطلاق الغاز المسيل للدموع وفي أميان (شمال) حيث ولد ماكرون، تظاهر أكثر من ألف شخص قالوا إنهم مصممون على «الذهاب لمقابلة ماكرون في منزله» في أجواء هادئة إجمالًا رغم إطلاق بعض قنابل الغاز المسيل للدموع.



وفي تولوز (جنوب غرب) تظاهر نحو ألفي شخص وأثرت الاحتجاجات المستمرة منذ ستة أشهر إلى حد بعيد على شعبية ماكرون (لم يتجاوز مؤيدوه 27 %).