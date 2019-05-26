آندريا ليدسوم ودومينيك راب يترشحان لقيادة حزب المحافظين البريطانى

أصبحت آندريا ليدسوم، وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني، ودومينيك راب، أحدث الساسة الذين رشحوا أنفسهم لقيادة حزب المحافظين إعلانا عن عرضيهما لخوض سباق الترشح، وأشار كلاهما إلى أنهما سيكونان على استعداد لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.



وليدسوم وراب هما النائبان السادس والسابع بمجلس العموم من حزب المحافظين اللذان ترشحا للمنصب، بعد جيرمي هانت وروري ستيوارت ومات هانكوك وبوريس جونسون وإستير ماكفي، بحسب صحيفة "إيفينينج ستاندارد".



وتععهد راب وزير شؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي السابق، الذي أعلن عن رغبته في القيادة، بـ"اتفاق من أجل صفقة أكثر عدلا حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واتفاق أكثر عدلا للعمال البريطانيين ومجتمع أكثر عدالة، حيث يمكن لكل طفل تحقيق أقصى نجاح".



وقال راب الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة باعتباره منافسًا ليحل محل رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها تيريزا ماي لصحيفة "ديلي ميل" يوم الأحد، بالتوقيت المحلي، إنه يفضل ترك الاتحاد الأوروبي في ظل وجود اتفاق قبل الموعد النهائي في 31 أكتوبر.