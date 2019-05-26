ترامب يرغب فى الطعن على قرار إيقاف بناء أجزاء من جدار المكسيك

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارته الحالية لليابان، عن رغبته فى تقديم "طعن عاجل" على قرار قاض أمريكي بوقف بناء أجزاء من الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك.



وقال "ترامب" في تغريدة له عبر تويتر اليوم: "لقد أصدر قاض معين من جانب (الرئيس السابق باراك) أوباما حكما ضدنا في قطاع من الجدار الجنوبي قيد الإنشاء".



وأضاف: "هذا حكم صادر ضد أمن الحدود ولصالح الجريمة والمخدرات وتهريب البشر. نحن نطالب بطعن عاجل".



وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أصدر القاضي الأمريكي هايوود جيليام حكما يمنع بموجبه بناء أجزاء رئيسية من الجدار، حسب وكالة أنباء بلومبرج.



وأمر القاضي بمنع العمل في مشروعين من أهم مشاريع الجدار الممولة من قبل وزارة الدفاع الدفاع الأمريكية في ولايتي نيو مكسيكو وأريزونا.